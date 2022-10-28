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«Куньлунь» обыграл «Нефтехимик»

21:26, 28.10.2022
«Куньлунь» обыграл «Нефтехимик»
Фото: ХК "Нефтехимик"

Матч Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23 в Мытищах завершился победой местного «Куньлунь Ред Стар» над нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Казани сыграет с «Ак Барсом».

26 октября ХК «Нефтехимик» уступил СКА в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23. Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 0:1).

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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