«Куньлунь» обыграл «Нефтехимик»
Матч Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23 в Мытищах завершился победой местного «Куньлунь Ред Стар» над нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Казани сыграет с «Ак Барсом».
26 октября ХК «Нефтехимик» уступил СКА в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23. Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 0:1).
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