«Нефтехимик» уступил СКА в матче КХЛ
ХК «Нефтехимик» уступил СКА в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона-2022/23. Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». Матч состоится 28 октября.
23 октября «Нефтехимик» обыграл «Барыс» в матче Восточной конференции. Игра в Нижнекамске завершилась со счетом 4:2.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым