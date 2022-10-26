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«Нефтехимик» уступил СКА в матче КХЛ

22:17, 26.10.2022
«Нефтехимик» уступил СКА в матче КХЛ
Фото: hcnh.ru

ХК «Нефтехимик» уступил СКА в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона-2022/23. Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». Матч состоится 28 октября.

23 октября «Нефтехимик» обыграл «Барыс» в матче Восточной конференции. Игра в Нижнекамске завершилась со счетом 4:2.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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