Сегодня в Казани прошла генеральная репетиция перед «Парадом памяти» — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Сегодня Казани прошла генеральная репетиция перед «Парадом памяти», в котором примут участие 48 кадетов из столицы республики, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Парад состоится на главной площади Самары. Он посвящен торжественному маршу 1941 года, который прошел в трех городах Советского Союза: Москве, Воронеже и Куйбышеве. Он должен был поднять боевой дух советских солдат и продемонстрировать миру готовность нашего народа к битве с фашизмом.

По словам депутата Госдумы Айдара Метшина, в параде принимают участие кадеты не только из Татарстана, но и из других регионов страны. Он отметил, что своим участием в этом мероприятии казанская кадетская школа показывает преемственность поколений и свой патриотический дух.

Стоит отметить, что в этом год в параде примут участие более 9 тысяч человек — это свыше 100 парадных расчетов вооруженных сил России, общественных организаций и юнармейцев.

В рамках спарткиады на зимнем плацу Татарстанского кадетского корпуса проходила встреча кадетов с легендарными конструкторами российского стрелкового оружия. В ней принимали участие потомственный ижевский оружейник, создатель пистолета пулемета КЕДР, создатель снайперской винтовки Михаил Драгунов, конструктор стрелкового оружия и заслуженный конструктор РФ Владимир Ярыгин.



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Максим Кокунин