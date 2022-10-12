В Татарстан на спартакиаду «Кадет Приволжья» приедут создатели отечественного оружия

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Нижнекамске на базе Татарстанского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина с 13 по 15 октября состоится VI Спартакиада кадетских корпусов «Кадет Приволжья–2022».

В состязаниях примут участие более 100 лучших воспитанников окружных кадетских корпусов из Татарстана, Башкирии, Удмуртской и Чувашской республик, а также Нижегородской области».

Соревнования организовали в рамках работы по развитию кадетского образования, которая проводится при поддержке полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

13 октября на зимнем плацу Татарстанского кадетского корпуса пройдет встреча кадетов с легендарными о конструкторами российского стрелкового оружия. В ней примут участие потомственный ижевский оружейник, создатель пистолета пулемета КЕДР, создатель снайперской винтовки Михаил Драгунов, конструктор стрелкового оружия и заслуженный конструктор РФ Владимир Ярыгин, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.



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Татьяна Леухина