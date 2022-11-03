«Ак Барс» объявил состав на сегодняшний матч против «Салавата Юлаева»

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» объявил состав на сегодняшний домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева».

В первом звене выйдут нападающие Александр Радулов, Вадим Шипачев и Станислав Галиев. Стоит отметить, что в состав вернулись нападающие Данис Зарипов и Никита Дыняк, а также защитник Василий Токранов. Место у ворот займет Амир Мифтахов.

На этой неделе «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашней площадке проиграл ЦСКА со счетом 2:3.

Напомним, отсутствовавший в прошлом матче с «Нефтехимиком» Александр Радулов в тот день вернулся в состав «Ак Барса». Он играл в третьем звене с Артемом Галимовым и Ильей Сафоновым.

В конце прошлой недели татарстанское хоккейное дерби между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» завершилось со счетом 5:2 в пользу казанцев.



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Максим Кокунин