Суд отпустил из-под ареста экс-замминистра просвещения Марину Ракову

Мосгорсуд освободил из-под стражи экс-замминистра просвещения России Марину Ракову, отпустил из-под домашнего ареста ректора «Шанинки» (Московской высшей школы социальных и экономических наук) Сергея Зуева. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стоит отметить, что суд также смягчил меру пресечения и другим участникам уголовного дела о мошенничестве, заменив ее всем запретом определенных действий, в том числе на передвижение.



— Суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Раковой, Зуева, Инкина, Зака, Стеценко и Крючковой на запрет определенных действий на срок до 7 февраля, — рассказали изданию в суде.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в ноябре прошлого года следователи ГУ МВД России по Москве предъявили обвинение экс-замглавы Минпросвещения и бывшему вице-президенту Сбербанка Марине Раковой и замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку.



Следствие считает, что в 2018 году Ракова и Зак вступили в сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Зуевым, заключив подложные трудовые договоры и фиктивно трудоустроив в институт 12 сотрудников Минпросвещения. За два года на зарплату фиктивных сотрудников ушло более 20 миллионов рублей.



Бюджетные средства платились из бюджета с 2018 по 2020 год. За лицами не значилось научных работ, однако зарплата начислялась регулярно.

Марина Ракова проходит фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее обвиняют в хищении на проекте «Учитель года». Тверской суд Москвы арестовал бывшего замминистра, она пробудет под стражей до 6 декабря.



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Максим Кокунин