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Следователи выявили 12 фиктивно трудоустроенных в РАНХиГС при расследовании дела Раковой

03:22, 18.11.2021
Следователи выявили 12 фиктивно трудоустроенных в РАНХиГС при расследовании дела Раковой
Фото: edu.gov.ru

В рамках уголовного дела в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц следователи выявили 12 фиктивно трудоустроенных на должности научных сотрудников в Институте общественных наук РАНХиГС, сообщает RT.

Бюджетные средства платились из бюджета с 2018 по 2020 год. За лицами не значилось научных работ, однако зарплата отчислялась регулярно. В жилищах сотрудников, а еще в жилье и рабочих кабинетах финансового директора РАНХиГС Александра Ефремова и директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ивана Федотова провели обыски.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере выделили в отдельное производство.

Марина Ракова проходит фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее обвиняют в хищении на проекте «Учитель года». Тверской суд Москвы арестовал бывшего замминистра, она пробудет под стражей до 6 декабря.

Маргарита Головатенко
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