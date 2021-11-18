Следователи выявили 12 фиктивно трудоустроенных в РАНХиГС при расследовании дела Раковой

В рамках уголовного дела в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц следователи выявили 12 фиктивно трудоустроенных на должности научных сотрудников в Институте общественных наук РАНХиГС, сообщает RT.



Бюджетные средства платились из бюджета с 2018 по 2020 год. За лицами не значилось научных работ, однако зарплата отчислялась регулярно. В жилищах сотрудников, а еще в жилье и рабочих кабинетах финансового директора РАНХиГС Александра Ефремова и директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ивана Федотова провели обыски.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере выделили в отдельное производство.

Марина Ракова проходит фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее обвиняют в хищении на проекте «Учитель года». Тверской суд Москвы арестовал бывшего замминистра, она пробудет под стражей до 6 декабря.

Маргарита Головатенко