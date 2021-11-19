Экс-замглавы Минпросвещения Раковой предъявили обвинение

Следователи ГУ МВД России по Москве предъявили обвинение экс-замглавы Минпросвещения и бывшему вице-президенту Сбербанка Марине Раковой и замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку.



Следствие считает, что в 2018 году Ракова и Зак вступили в сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Зуевым, заключив подложные трудовые договоры и фиктивно трудоустроив в институт 12 сотрудников Минпросвещения.

За два года на зарплату фиктивных сотрудников ушло более 20 миллионов рублей, сообщает «РИА Новости».

Бюджетные средства платились из бюджета с 2018 по 2020 год. За лицами не значилось научных работ, однако зарплата начислялась регулярно.

Марина Ракова проходит фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее обвиняют в хищении на проекте «Учитель года». Тверской суд Москвы арестовал бывшего замминистра, она пробудет под стражей до 6 декабря.

Маргарита Головатенко