Суд арестовал экс-замминистра просвещения Ракову

Тверской суд Москвы арестовал бывшего замминистра просвещения Марину Ракову. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.

Она пробудет под стражей до 6 декабря. Ракова — фигурант дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере).

В суде уточнили, что Ракову обвиняют в хищении на проекте «Учитель года».

Вчера Тверской суд Москвы арестовал гражданского мужа экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве, по подозрению в хищении 9 млн рублей.

