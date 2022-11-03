Допуск россиян к международным соревнованиям по-прежнему закрыт

Россиян и белорусов по-прежнему не собираются допускать к международным турнирам — в поддержку такого решения выступил Совет Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

Но, тем не менее, ассоциация призналась, что федерации сталкиваются с некоторыми сложностями при попытке соблюдать данные рекомендации.

Напомним, в конце февраля глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал международные спортивные федерации отстранить российских спортсменов от соревнований, нарушив Олимпийскую хартию. Однако федерации в некоторых видах спорта не послушали призыв и продолжили допускать россиян до соревнований. Так, в дзюдо и большом теннисе россияне продолжают выступать в нейтральном статусе.

В октябре президент МОК Томас Бах призвал продолжать соблюдать рекомендации относительно санкций в отношении российских и белорусских спортсменов.

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Илина Хакимова