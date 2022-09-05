Первый этап благоустройства на Голубых озерах планируют завершить в ноябре

Первый этап благоустройства на Голубых озерах по Стратегии развития Казанки планируют завершить в ноябре текущего года. Сейчас идут работы по берегоукреплению и благоустройству.



Первостепенной задачей обозначено укрепление берега у Хрустального водопада, где сейчас ландшафтным камнем укрепляют дно и откосы. Берегоукрепительные мероприятия выполнены уже на 75-80%. Замене подлежит деревянный мостик, находившийся в аварийном состоянии.

Инициатива по обновлению берегоукрепления исходила в первую очередь от экологов. Хрустальный водопад отделяет озеро от русла реки Казанки. Из озера под сильным напором выходило много воды, вымывая берега, — порядка 1 600 литров в секунду, что создавало угрозу потери Большого Голубого озера из-за его слияния с Казанкой.

Первый этап работ по благоустройству этой территории начался. Здесь проведут сети наружного освещения и водоснабжения, уложат покрытия и пешеходные тропы из лиственницы. Также здесь появится сервисный центр.

Инфраструктуру для экологических троп и маршрутов планируют создать в следующем году. Сейчас совместно с экологическими сообществами разработаны шесть основных маршрутов экотроп вокруг Голубых озер. Пользоваться ими можно будет после установки базовой инфраструктуры и навигации на территории.

Появятся павильон с бесплатным общественным туалетом, кафе и экоцентром для проведения мероприятий по экопросвещению. Это позволит организовать для посетителей все ключевые услуги в одном месте, чтобы остальная территория была доступна исключительно для прогулок.

Фото: tatarstan.ru

Основные работы по благоустройству Голубых озер планируется начать в следующем году. Об этом «Реальному времени» рассказывала руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Напомним, концепцию создания туристского кластера «Зеркала Татарстана» бурно обсуждали в сентябре 2020-го. Тогда проект помощника президента республики Наталии Фишман-Бекмамбетовой только вышел в финал Всероссийского конкурса АСИ по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма, до победы в народном голосовании с 18 476 лайками ему оставалось чуть больше месяца.

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Маргарита Головатенко