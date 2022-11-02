В Рыбинске задержан неизвестный, напавший на людей в одной из городских школ

Фото: Максим Платонов (архив)

В Рыбинске задержан неизвестный, напавший на людей в одной из городских школ, пишет RT со ссылкой на местное МВД.

Как рассказали в ведомстве, мужчина пришел в школу к своей бывшей сожительнице. Между ними произошел конфликт, в ходе которого он убил ее ударами ножа. Также он успел ранить еще одну сотрудницу учреждения, которая находилась в этот момент рядом.

Во время происшествия в здании не было учеников, так как они находятся на каникулах. Напавший перед задержанием успел нанести себе ножевое ранение, сейчас он находится в больнице.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Министерство просвещения России в правительстве обсудит дополнительные меры безопасности школ после стрельбы в Ижевске.



По словам главы ведомства Сергея Кравцова, меры будут обсуждаться в комплексе «и в правительстве, и со всеми силовыми структурами».

— Убийца состоял на учете, страдал шизофренией. (...) Он играл в компьютерные игры, и, на мой взгляд, нужно внимательно обсуждать вообще влияние компьютерных игр. Соответствующую работу, соответствующие решения мы в ближайшее время совместно с Министерством цифрового развития примем, — добавил министр.



26 сентября в школе №88 в Ижевске открыли стрельбу. По данным СК, число жертв составило 15 человек. Среди погибших 11 человек — школьники, остальные — взрослые. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ученика и двое взрослых.

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Максим Кокунин