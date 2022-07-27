Новости общества

17:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Совфеде назвали условие для возврата смертной казни в России

16:03, 27.07.2022
В Совфеде назвали условие для возврата смертной казни в России
Фото: flickr.com

В России невозможно преодолеть мораторий на смертную казнь, не внося изменений в Конституцию, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— <…> его нельзя преодолеть какой-то законодательной поправкой, запрет нельзя преодолеть даже конституционной поправкой, — приводит слова его заявления «РИА Новости».

Клишас считает, что единственное, что может преодолеть мораторий, — это принятие новой конституции.

В феврале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может отменить мораторий на смертную казнь после выхода РФ из Совета Европы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также