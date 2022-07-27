В Совфеде назвали условие для возврата смертной казни в России
В России невозможно преодолеть мораторий на смертную казнь, не внося изменений в Конституцию, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
— <…> его нельзя преодолеть какой-то законодательной поправкой, запрет нельзя преодолеть даже конституционной поправкой, — приводит слова его заявления «РИА Новости».
Клишас считает, что единственное, что может преодолеть мораторий, — это принятие новой конституции.
В феврале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может отменить мораторий на смертную казнь после выхода РФ из Совета Европы.
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