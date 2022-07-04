Татарстан и Башкирия утвердили границу между регионами

Фото: Максим Платонов

Граница между Татарстаном и Башкирией утверждена, сообщила пресс-служба Госсобрания — Курултая Башкирии.



Председатель Государственного собрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев сообщил, что работы по описанию местоположения административно-территориальной границы между двумя республиками завершены.

По его словам, между Татарстаном и Башкирией нет разногласий о местоположении границы. Тем не менее процесс определения границ «был довольно сложным» — например, приходилось использовать картографические материалы 1986—1996 годов.

— Ни один населенный пункт, ни одно муниципальное образование Башкортостана в результате уточнения не уменьшились в размерах. Более того, границы нашей республики даже чуть расширились, — отметил Толкачев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Протяженность границы между республиками составляет 498,8 км. Данные о границе подлежат включению в Единый государственный реестр недвижимости. Башкортостан граничит с шестью субъектами. На сегодняшний день уточнены границы с пятью регионами — Татарстаном, Удмуртией и Пермским краем, а еще со Свердловской и Челябинской областями. Сейчас продолжаются работы по уточнению границы с Оренбургской областью.

В середине июня Татарстан установил кадастровые границы с Башкирией и Чувашией. Работы по определению границ велись с 2019 года.

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Маргарита Головатенко