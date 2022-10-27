В Казани повысили оклады главного архитектора, помощника мэра и других специалистов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Мэр Казани Ильсур Метщин постановил повысить оклады работников, осуществляющих техническое обеспечение органов местного самоуправления и мэрии города. Это затрагивает главного архитектора, пресс-секретаря, технического редактора и так далее.

Всего в списке перечислено 80 должностей. Так, с 1 октября 2022 года зарплата главного архитектора Казани составит 18 536 рублей в месяц. Согласно постановлению от 25 февраля 2021-го, это специалист получал 17 823 рубля.

18 536 рублей — это самый высокий оклад. Помимо главного архитектора Казани такую сумму установили еще для для восьми должностей — главного бухгалтера, главного инженера, главного специалиста по защите информации, главного эксперта, главного эксперта — помощника мэра, главного менеджера по связям с общественностью, а также для ответственного секретаря и ответственного редактора.

Самый маленький оклад - 11 958 рублей. Он предусмотрен для девяти должностей - архивариуса, делопроизводителя, инспектора по кадрам, инспектора по контролю за исполнением поручений, кассира, секретаря руководителя, техника, техника-программиста и техника-по защите информации.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Пресс-секретарь и заместитель главного архитектора будут получать 16 024 рубля в месяц, заместитель начальника группы и старший специалист по связям с общественностью — 14 708 рублей. Для старшего корректора и специалиста в сфере закупок установили 13 992 рубля, а для аналитика II категории и специалиста по защите информации II категории — 13 154 рубля.



Напомним, в Казани также подняли зарплату мэру и городским чиновникам. Так, Ильсур Метшин с 1 октября получает 43 620 рублей.

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Татьяна Демина