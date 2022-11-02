Татарстанцев предупредили о гололедице 3 ноября
В Татарстане ночью и днем 3 ноября на дорогах местами ожидается гололедица, предупредили в ГУ МЧС России по республике.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, 3 ноября в республике ожидается облачная погода, северный умеренный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +2..-3 градусов, на крайнем востоке до -6 градусов. Максимальная температура воздуха днем +3..-1 градусов.
1 нобря татарстанцев предупреждали о существенном ухудшении погоды — сильном снеге, в том числе мокром, метели и снежной каше на дорогах.
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