Татарстанцев предупредили о сильном снеге, метелях и снежной каше на дорогах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане ожидается существенное ухудшение погоды — сильный снег, в том числе мокрый, метели и снежная каша на дорогах. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Вечером 1 ноября, а также ночью и днем 2 ноября в Татарстане местами ожидается кратковременная метель с существенным ухудшением видимости, а также северо-западный, северный ветер. Его порывы могут достигать 15—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На дорогах возможна гололедица. На востоке Татарстана прогнозируются снежные заносы.

Сегодня в Татарстане ожидается снег, в том числе мокрый, и гололедица на дорогах. Максимальная температура воздуха днем составит 0... +4 градуса.



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Татьяна Демина