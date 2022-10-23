Казанский УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань»
УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань». Матч, который прошел в казанском «Баскет-холле» закончился со счетом 83:75.
Статистика матча:
- Луи Лабери (19 очков; 10 подборов; 1 перехват; 4 блок-шота);
- Ненад Димитриевич (15 очков; 1 подбор; 7 передач);
- Винс Хантер (14 очков; 3 подбора; 4 передачи; 2 перехвата).
Напомним, УНИКС 16 октября обыграл казахстанский баскетбольный клуб «Астана». Матч завершился со счетом 109:54.
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Татьяна ДеминаСпортБаскетбол Татарстан
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