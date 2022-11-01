В Татарстане неизвестным веществом отравились четверо детей — прокуратура проводит проверку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Азнакаевская прокуратура организовала проверку после отравления детей неизвестным веществом в многоквартирном доме. По данным медиков, госпитализированы две женщины и их четверо детей: один из них новорожденный, остальным по 2, 5 и 6 лет. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Уточняется, что надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в прошлом месяце в Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления трех человек угарным газом. В квартире одного из домов по улице Шамиля Усманова в Казани отравились угарным газом женщина 1985 года рождения, а также мальчик и девочка 2011 и 2016 годов рождения. Сейчас они госпитализированы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану сообщили, что с начала 2022 года и по 18 сентября в республике зарегистрирован 31 случай отравления угарным газом. В результате погибли девять человек. Пострадали еще 63 татарстанца, среди которых 23 ребенка.



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Максим Кокунин