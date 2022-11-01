Семьям участников СВО выдадут именные сертификаты на турпоездки

Правительству России до 1 декабря необходимо разработать предложения по выделению именных сертификатов на турпоездки членам семей военных, участвующих в специальной военной операции. Соответствующее распоряжение президента страны Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Кроме того, кабинету министров необходимо представить предложения по доработке туристического кешбэка и выделению дополнительных средств на возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги на 2023—2025 годы.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

На прошлой неделе уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных граждан.

По ее словам, необходимо сделать бесплатным проезд в общественном транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий), а также в автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий для второго родителя и для детей до 18 лет или до окончания их обучения в общеобразовательной организации.

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Максим Кокунин