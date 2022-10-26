Детский омбудсмен Татарстана предложила сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных граждан. Об этом сообщает RT.

По ее словам, необходимо сделать бесплатным проезд в общественном транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий), а также в автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий для второго родителя и для детей до 18 лет или до окончания их обучения в общеобразовательной организации.

— В целях усиления социальной поддержки семей мобилизованных граждан в Российской Федерации прошу вас, уважаемый Антон Олегович, поддержать данную инициативу и разработать соответствующий законопроект, — говорится в тексте обращения к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Казани в рамках социальной поддержки детей мобилизованных уже предоставлен бесплатный проезд на пассажирском транспорте с помощью именных транспортных карт.

Электронный проездной билет установлен на период с 10 октября этого года по 31 мая 2023 года. Он предоставляет право проезда на всех видах городского пассажирского транспорта Казани детям возрастом от 8 до 18 лет (включительно), одним из родителей которых является гражданин, призванный на военную службу по мобилизации. Действие электронного проездного билета не распространяется на междугородние автобусные маршруты.

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Максим Кокунин