За сутки в Татарстане зарегистрировали 135 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 135 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 35 человек. За весь период пандемии в республике подтвердилось 187 600 случаев COVID-19.
По данным оперштаба России, за минувшие сутки в Татарстане вылечились 208 пациентов. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 184 220 человек.
Умерли за весь период 2 005 заболевших. За минувшие сутки летальных случаев в Татарстане не зарегистрировано.
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