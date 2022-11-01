За сутки в Татарстане зарегистрировали 135 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 135 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 35 человек. За весь период пандемии в республике подтвердилось 187 600 случаев COVID-19.

По данным оперштаба России, за минувшие сутки в Татарстане вылечились 208 пациентов. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 184 220 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Умерли за весь период 2 005 заболевших. За минувшие сутки летальных случаев в Татарстане не зарегистрировано.

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Маргарита Головатенко