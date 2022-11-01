Главное о коронавирусе на 1 ноября: стабилизация эпидситуации, способ борьбы с главной причиной смертности

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Число случаев коронавируса в Татарстане достигло 187 600

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 135 человек. Всего на 1 ноября в республике зарегистрировано 187 600 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 184 220 человек, за минувшие сутки — 208. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 35 человек.

Назальная вакцина формирует иммунитет к коронавирусу через 14 дней

За последние сутки в России выявили 5 252 случая коронавируса, выздоровели 9 308 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 434 758, а выздоровевших — до 20 812 505. Госпитализировали за сутки 1 485 человек. Умерли 72 россиянина за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 390 247 человек.

Главный врач клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорков сообщил, что случаев множественных нарушений у детей, рожденных матерями с COVID-19, в учреждении не наблюдали: «За это время, что работали в COVID-19, было рождено 1 807 детей именно у матерей с коронавирусом. Около 6 тысяч матерей было пролечено в роддоме... Могу сказать, что вертикального пути передачи вируса COVID-19 от матери к плоду мы не наблюдали».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские ученые назвали способ бороться с поражением легочной ткани, которое является основной причиной смертности после коронавируса. Эффективность и безопасность показал препарат бовгиалуронидаза азоксимер, следует из открытого проспективного контролируемого многоцентрового исследования DISSOLVE. Оно проводилось в 13 медицинских центрах в девяти городах России в 2020—2021 годах среди 160 пациентов старше 18 лет с легочными изменениями, выявленными спустя не более двух месяцев после выписки из стационара.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России в настоящее время стабилизировалась: «Мы видим, что число новых случаев инфекции c середины сентября стало постепенно снижаться. Это является следствием того, что среди населения сформировался определенный уровень иммунитета как в результате проведения вакцинации, так и вследствие ранее перенесенного заболевания».

По словам Чуланова, назальная вакцина формирует иммунитет к коронавирусу через 14 дней. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням отметил, что все применяемые в стране вакцины эффективны в отношении новых вариантов COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России пока не выявили вариант XBB омикрон-штамма коронавируса. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии ведомства Камиль Хафизов отметил, что риск повторного заражения вариантом XBB может быть более высоким в сравнении с другими циркулирующими подлиниями штамма.

Власти Омской области продлили до 30 ноября срок действия режима повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. Оперативный штаб также согласовал проведение в Омске в ноябре фестиваля студенческих команд КВН стран Центрально-Азиатского региона «В центре Азии» и II форума молодых лидеров «Россия — Центрально-Азиатский регион». Участники этих мероприятий должны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа увеличили расходы на мероприятия, связанные с пандемией коронавируса, более чем на 12% — до 1,7 млрд рублей за 9 месяцев 2022 года. Средства преимущественно были направлены на профилактику, диагностику и лечение COVID-19, приобретение лекарств для лечения пациентов, предоставление отдельных выплат специалистам, работающим с людьми, у которых подтвержден коронавирус и т.д.

Филиппины собираются упростить антиковидные правила въезда для иностранцев

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 630 550 058 раз, 6 590 440 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 495 091). На второй строчке — Индия (44 654 638), на третьей — Франция (37 030 865), на четвертой — Германия (35 619 687), на пятой — Бразилия (34 828 749).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 070 389). За ними следуют Бразилия (688 157), Индия (529 077), Россия (382 302, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 392).



За время пандемии было сделано 12 832 541 199 инъекций вакцины против коронавируса.

Филиппины собираются упростить антиковидные правила въезда для иностранных путешественников. Так, привитым, но не прошедшим ревакцинацию туристам больше не нужно будет предоставлять на границе тест на COVID-19. Непривитым нужно показать тест на антиген не старше 24 часов или сделанный по прибытии.

Фото: pxhere.com

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Дарья Пинегина