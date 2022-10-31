В Татарстане на нацпроект «Демография» направят более 6,5 миллиарда рублей
В Татарстане на реализацию проекта «Демография» в 2022 году потратят 6,5 миллиарда рублей, сообщает министерство экономики республики.
Большую часть из общей суммы, а именно 6,2 миллиарда рублей направят на поддержку семей с детьми, сообщает «РИА Новости».
В 2022 году в Татарстане на реализацию восьми национальных проектов направили свыше 18,5 миллиарда рублей. Нацпроекты развернуты в рамках отдельных отраслей. Среди них «Демография», в рамках этого нацпроекта реализуются два направления «Спорт — норма жизни» и «Содействие занятости», а также «Жилье и городская среда» — один из самых больших проектов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым