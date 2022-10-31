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В Татарстане на нацпроект «Демография» направят более 6,5 миллиарда рублей

22:02, 31.10.2022 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Татарстане на нацпроект «Демография» направят более 6,5 миллиарда рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане на реализацию проекта «Демография» в 2022 году потратят 6,5 миллиарда рублей, сообщает министерство экономики республики.

Большую часть из общей суммы, а именно 6,2 миллиарда рублей направят на поддержку семей с детьми, сообщает «РИА Новости».

В 2022 году в Татарстане на реализацию восьми национальных проектов направили свыше 18,5 миллиарда рублей. Нацпроекты развернуты в рамках отдельных отраслей. Среди них «Демография», в рамках этого нацпроекта реализуются два направления «Спорт — норма жизни» и «Содействие занятости», а также «Жилье и городская среда» — один из самых больших проектов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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