В Казани выросло число выявленных фактов незаконной миграции и фиктивной постановки на учет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани в 1,7 раза увеличилось количество выявленных фактов незаконной миграции и фиктивной постановки на учет, в два раза — число расследованных преступлений в этой категории. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления МВД России по городу Надир Закиров.

— Благодаря проводимым превентивным мероприятиям в городе проявлений экстремизма не зафиксировано. Уровень иностранной преступности не превышает 5%, — добавил он.

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Начальник Управления МВД России по Казани также рассказал, что после снятия антиковидных ограничений в городе увеличилось количество мигрантов. С начала этого года столицу Татарстана посетили 135 тысяч иностранных граждан из 160 стран.

— Сегодня на территории Казани пребывает более 40 тысяч иностранных граждан, — добавил он.

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На сегодняшний день в Казани выявлено и пресечено более 6 тысяч нарушений миграционного законодательства. Вынесено 220 решений о сокращении срока пребывания.

— Направлено 284 представления о неразрешении въезда. Судами Казани по материалам, собранным сотрудниками полиции, вынесено без малого 900 решений о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, — уточнил Надир Закиров.

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Надир Закиров сообщил, что в Казани с начала 2022 года зарегистрировано порядка 17,5 тысячи преступлений. Их число, по сравнению с прошлым годом, снизилось. По его словам, в Казани сохраняется тенденция снижения числа преступлений против личности. Меньше зарегистрировано преступлений против собственности, в том числе краж.



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Татьяна Демина