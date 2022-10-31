В Казани сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году в Казани по сравнению с прошлым годом на 8% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления МВД России по городу Надир Закиров.

— С начала года зарегистрировано порядка 17,5 тысячи преступлений, число которых по сравнению с прошлым годом снизилось. По тяжким и особо тяжким снижение на 8%, — сказал он.

по его словам, в Казани сохраняется тенденция снижения числа преступлений против личности. Меньше зарегистрировано преступлений против собственности, в том числе краж.

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— На треть сократилось число совершенных преступлений, связанных с уничтожением либо повреждением имущества. Установлены виновные в совершении более 7 тысяч преступлений, каждый третий из которых — тяжкой категории, — добавил Надир Закиров.

Он также рассказал, что в Казани полицейскими за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты государства и его граждан, к административной ответственности привлечено 63 человека. Из них 49 назначены штрафы.



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Татьяна Демина