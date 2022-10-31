Министр иностранных дел КНР Ван И призвал не допустить эскалации на Украине

Министр иностранных дел КНР Ван И призвал все стороны проявить сдержанность в отношении спецоперации на Украине. Об этом сообщает RT.

— Ван И подчеркнул, что все стороны должны проявить сдержанность, спокойно принимать решения и увеличить дипломатические усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации или даже выхода ситуации из-под контроля, — цитирует заявление на сайте китайского МИД издание.

Напомним, Канадский министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что стране необходимо выходить на контакт и налаживать взаимодействие с Россией и Китаем в связи с усилением борьбы за влияние в мире. По ее словам, канадскому правительству в текущем «историческом моменте» необходимо исходить из прагматичного подхода, поскольку «тектонические плиты мира» находятся в движении, «создавая нестабильность».



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Елизавета Пуншева