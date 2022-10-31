Рустам Минниханов: задача по частичной мобилизации в Татарстане выполнена

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что задача по частичной мобилизации в республике выполнена.

— Призывной комиссией республики по мобилизации под руководством премьер-министра Алексея Песошина и его первым заместителем Рустамом Нигматуллиным совместно с муниципальными комиссиями под руководством глав городов и районов проведена очень большая работа. Призванные за последнюю неделю военнослужащие в настоящее время находятся в расположении воинских частей Казанского высшего командного училища, — заявил глава республики.

Начальнику училища генерал-майору Кириллу Кулакову необходимо должным образом организовать работу по экипировке и подготовке воинских подразделений.



Как отметил Минниханов, в настоящее время одной из основных задач является забота о семьях военнослужащих и граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. По его словам, для данной цели предусмотрен целый ряд мер поддержки.

Кроме того, в регионе была возобновлена деятельность республиканского движения «Ярдэм янэше! Помощь рядом!». Уполномоченным органом, отвечающим за его координацию, является Министерство по делам молодежи. Открыт счет для сбора пожертвований, а также развернута система по работе с обращениями граждан, поступающими на горячую линию.

По данным на 28 октября, в работу было принято 28 330 обращений и задействовано 675 волонтеров. Во всех городах и районах Татарстана созданы штабы движения, в том числе и в 15 вузах республики.

Президент поручил Кабинету министров подготовить и провести совместное заседание оперативного штаба и республиканской призывной комиссии с целью рассмотрения итогов частичной мобилизации, задач по обеспечение безопасности в регионе и мер поддержки семей военнослужащих.



Фото: realnoevremya.ru

В конце прошлой недели Министр обороны страны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что все мероприятия по частичной мобилизации закончены.

На полигонах и в процессе боевого слаживания находятся 218 тысяч мобилизованных. После обучения уже направлены в действующие войска 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации, добавил глава Минобороны.

Он отметил, что военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее подпадают 300 тысяч резервистов.



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Максим Кокунин