Олег Знарок о матче «Ак Барс» — «Нефтехимик»: «В большинстве не забили, но играли очень правильно»

Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

«Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Как заявил главный тренер казанского клуба Олег Знарок, матч был хорошим. Особо он отметил игру в атаке.

— Понравилась игра в атаке — как мы цеплялись за шайбу, какое было давление. Оборона была неплохая. В большинстве не забили, но играли очень правильно, — сказал Олег Знарок журналистам.

Он заверил, что «микроклимат» в «Ак Барсе» нормальный, несмотря на предыдущие неудачи клуба.

Прокомментировал Олег Знарок и возможность участия Александра Радулова в следующих матчах «Ак Барса». Хоккеиста, напомним, вывели из основного состава команды перед матчем против «Нефтехимика». По словам главного тренера, «вполне возможно», что его скоро вернут.

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» со счетом 5:2. При этом игра началась с двух шайб в воротах казанского клуба.



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Татьяна Демина