Новый набор ценностей: каким будет Twitter при Илоне Маске

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28 октября американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель компании Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

Известно, что Илон Маск уже начал масштабные увольнения руководящего состава Twitter. Также предприниматель планирует сам занять место гендиректора в ближайшем будущем.

Бизнесмен в первую очередь привнесет в Twitter новый набор ценностей. Например, в последние годы социальная сеть вела достаточно жесткую политику в отношении издевательств, оскорблений и дискриминации, Илон Маск заявил, что ослабит ограничения на контент, а также отменит блокировку аккаунтов.

Он считает, что Twitter переборщил с цензурой. Бизнесмен обеспокоен отсутствием у службы «свободы слова». Во время сессии вопросов и ответов с сотрудниками в июне он сказал, что компания должна позволить людям публиковать «весьма возмутительные» вещи и он планирует отменить постоянный запрет бывшего президента США Дональда Трампа. Илон Маск хочет, чтобы Twitter разрешал все высказывания, защищенные первой поправкой в США.

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В планах также сделать соцсеть «самой уважаемой рекламной платформой». Илон Маск выразил абсолютное согласие в ответ на твит, призывающий к тому, чтобы лучшие создатели контента получали компенсацию, аналогичную другим платформам социальных сетей.

Twitter работал над повышением прозрачности и коммуникации со своими пользователями, а Илон Маск, как правило, сам осуществляет большую часть исходящей коммуникации для своих компаний — через твиты.

Twitter теперь под контролем самого богатого человека в мире — бизнесмена, который уже является генеральным директором Tesla и SpaceX, а также основателем Boring Co., Neuralink и OpenAI. Геополитические и деловые интересы Маска с большой вероятностью повлияют на его подход к работе в Twitter, считают эксперты.

Илон Маск объяснил, что купил Twitter чтобы «помочь человечеству». «Причина моей покупки Twitter — важность наличия для будущего цивилизации одной общей цифровой платформы, где в здоровой атмосфере, без насилия могут обсуждаться различные мнения», — гласит сообщение.

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Илина Хакимова