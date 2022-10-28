Илон Маск назвал причину покупки Twitter

Бизнесмен Илон Маск объяснил, почему купил социальную сеть Twitter. По его словам, он сделал это, чтобы «помочь человечеству», об этом он написал в своем аккаунте на этой платформе.



— Причина моей покупки Twitter — важность наличия для будущего цивилизации одной общей цифровой платформы, где в здоровой атмосфере без насилия могут обсуждаться различные мнения, — гласит сообщение.

По словам Маска, он видит «большую опасность» в поляризации мнений и сложившейся в результате погони компаний за доходами от рекламы угрозе потери возможности диалога как на цифровых платформах, так и в самом обществе.

В октябре СМИ сообщили, что Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки с компанией Twitter. Инвестор американской компании Twitter Джузеппе Пампена подал в суд на Маска, обвинив в манипулировании ценами акций соцсети. Инвестор заявил, что Маск, заявляя о выходе из сделки, «по сути, признал, что все это время блефовал», когда в начале октября согласился возобновить процесс приобретения Twitter.



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Маргарита Головатенко