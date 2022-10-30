Татарстанца признали виновным в сексуальном насилии над ребенком

В Татарстане признали нижнекамца признали в сексуальном насилии над ребенком. Приговором суда ему назначено 9 лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину и ранее привлекали к уголовной ответственности.

45-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия), сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий



Следствие и суд установили, что в декабре 2019 года подсудимый познакомился на улице с 11-летней девочкой. Он начал общаться с ней через социальную сеть, регулярно присылая ей свои фотографии интимного характера.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Установлено, что до ноября 2020 года он неоднократно вывозил ребенка в безлюдное место, а также приходил к ней домой и совершал в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.

Несколько дней назад Верховный суд РТ приговорил к максимальному сроку — пожизненному заключению — казанца Игоря Птицина, дипломированного историка и экс-сотрудника охранного подразделения Росгвардии, который после задержания покаялся в трех убийствах, а также в покушениях на убийство и в секс-насилии в 2009—2017 годах. Об этом «Реальному времени» сообщили участники процесса.



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Илина Хакимова