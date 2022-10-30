Число погибших в давке в Сеуле россиян выросло до четырех

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До четырех выросло число россиян, погибших в давке в Сеуле по случаю Хеллоуина этой ночью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в стране.

Выросло и количество жертв ЧП. Всего в результате трагедии погибли 153 человека, более 100 пострадали. Среди жертв есть также граждане Узбекистана, Китая, Норвегии и Ирана. На 9:00 мск власти получили уже 3 757 заявлений о пропаже граждан.



Пока не озвучивались причины давки. Известно только, что она образовалась в тесном переулке шириной в четыре метра, на дороге с уклоном и неровностями. Очевидцы сообщали, что там было много мусора и разлито «что-то скользкое».



По сообщениям очевидцев — люди рядом даже не осознавали, что происходит что-то ужасное. Они продолжали веселиться и узнали о трагедии только дома, из новостей.

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Артем Гафаров