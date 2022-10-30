После давки в Сеуле власти получили 3,8 тысячи заявлений о пропаже граждан

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После ночной давки в Сеуле, власти получили более 3,7 тысячи заявлений о пропавших без вести в Итхэвоне, где погибли более 150 человек. Об этом сообщают «РИА Новости».



В ночной давке на вечеринке в честь Хэллоуина, районе Итхэвон, по последним данным, погиб 151 человек и еще 82 пострадали. Среди погибших — 22 иностранца, в том числе и три россиянки. На 09:00 по московскому времени власти получили уже 3 757 заявлений о пропаже граждан.



По сообщениям очевидцев — люди рядом даже не осознавали, что происходит что-то ужасное. Они продолжали веселиться и узнали о трагедии только дома, из новостей.

Напомним, на данный момент все еще не озвучивались причины давки. Известно только, что она образовалась в тесном переулке, шириной в четыре метра, на дороге с уклоном и неровностями. Очевидцы сообщали, что там было много мусора и разлито «что-то скользкое».

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Илина Хакимова