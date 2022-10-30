СМИ: Польша готовит плацдарм для захвата Западной Украины

Польша готовит плацдарм для интервенции и захвата своих «исторических земель» на Западной Украине, пишет бельгийский портал Modern Diplomacy.

Уточняется, что у поляков уже сейчас есть особые права в соседней республике: они имеют возможность выполнять функции в правительстве, получать все социальные гарантии, которые распространяются на коренное население. Кроме того, польские предприниматели могут покупать украинские фабрики и целые компании на законных основаниях.

Авторы статьи отмечают, что варшавские власти намерены ввести воинский контингент в западную часть соседней страны и провести там референдум о вхождении занятых территорий в состав страны. К тому моменту, по их замыслу, ВСУ уже будут полностью разбиты.

По мнению издания, при таком сценарии польских военных будут рассматривать не как оккупантов, а как «освободителей украинского народа».

Фото: pixabay.com

Вчера польское МИД сообщило, что страна проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба.



— Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939—1945 годов, — говорится в заявлении ведомства.



В середине октября Варшава направила дипломатическую ноту Берлину с требованием выплатить около 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за Вторую мировую войну.



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Максим Кокунин