Денис Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной по формуле «50 на 50»
Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле "50 на 50", сообщил в своем telegram-канале глава Донецкой республики Денис Пушилин.
— Украине отдаем в основном вэсэушников. Свободу получают наши 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики. Ждем ребят дома, — говорится в сообщении.
Напомним, последний раз масштабный обмен пленными между Россией и Украиной проходил 17 октября. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 110 человек. С российской стороны были переданы 108 служащих в ВСУ женщин. Еще две добровольно отказались возвращаться, пожелав остаться в России.
Еще неделей ранее на родину после переговоров были возвращены 20 российских военных.
В конце сентября из украинского плена освободили политика Виктора Медведчука. При обмене пленными Киеву передали 215 человек, в том числе представителей нацбатальонов.
В том же месяце российское военное ведомство сообщало, что в Россию с Украины вернулись 55 военнопленных, в том числе из ДНР и ЛНР.
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