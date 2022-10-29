Денис Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной по формуле «50 на 50»

Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле "50 на 50", сообщил в своем telegram-канале глава Донецкой республики Денис Пушилин.



— Украине отдаем в основном вэсэушников. Свободу получают наши 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики. Ждем ребят дома, — говорится в сообщении.

Фото: denis-pushilin.ru

Напомним, последний раз масштабный обмен пленными между Россией и Украиной проходил 17 октября. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 110 человек. С российской стороны были переданы 108 служащих в ВСУ женщин. Еще две добровольно отказались возвращаться, пожелав остаться в России.

Еще неделей ранее на родину после переговоров были возвращены 20 российских военных.



В конце сентября из украинского плена освободили политика Виктора Медведчука. При обмене пленными Киеву передали 215 человек, в том числе представителей нацбатальонов.

В том же месяце российское военное ведомство сообщало, что в Россию с Украины вернулись 55 военнопленных, в том числе из ДНР и ЛНР.



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Максим Кокунин