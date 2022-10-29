В Татарстане капремонт полностью завершен в 697 жилых домах

В Татарстане капремонт полностью завершен в 697 из 753 жилых домов. Строительно-монтажные работы выполнены на 99,5%, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По его словам, работы по капитальному ремонту продолжаются в 56 многоквартирных домах.

Фото: realnoevremya.ru

В этом месяце министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин рассказал, что регион вступил в завершающую стадию реализации республиканских программ капитального ремонта многоквартирных жилых домов и модернизации инженерной инфраструктуры.



В начале сентября власти Казани сообщили, что работы по программе капитального ремонта жилого фонда этого года завершились уже на 90%. Они выполнены в 160 многоквартирных домах, в 44 из них заменены лифты.



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Максим Кокунин