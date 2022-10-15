В Татарстане капремонт завершили в 641 многоквартирном доме из 753

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане вступила в завершающую стадию реализация республиканских программ капитального ремонта многоквартирных жилых домов и модернизации инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Строительно-монтажные работы выполнили на 99,4%. Работы полностью завершились на 641 доме из 753. Продолжаются работы на 112 объектах.



Фото: realnoevremya.ru

Сейчас в республике завершается работа в рамках получения паспортов готовности к отопительному периоду. Срок получения паспортов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций — до 1 ноября; для муниципальных образований — до 15 ноября.

Акты готовности к отопительному периоду получены по 91 теплоснабжающей и теплосетевой организации, что составляет 58% от плана, передает пресс-служба президента Татарстана.

В начале сентября власти Казани сообщили, что работы по программе капитального ремонта жилого фонда этого года завершились уже на 90%. Они выполнены в 160 многоквартирных домах, в 44 из них заменены лифты.



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Татьяна Леухина