В Казани капремонт многоквартирных домов выполнили на 90%

В Казани подходит к завершению программа капитального ремонта жилого фонда этого года. Работы выполнены уже на 90%.

В двухподъездном жилом доме №77 по ул.Качалова 1944 года постройки сделали все сезонные виды работ — завершили ремонт кровли, фасада, заменили разливы водопровода, канализации и отопления. Также заменили систему электроснабжения, входные группы подъездов.

В пятиэтажном доме №19а по ул.Муштари, построенном 60 лет назад, отремонтировали фасад, кровлю, подвальные помещения, заменили системы водоотведения, центрального отопления, холодного водоснабжения и электроснабжения, а также входную группу подъездов.

Фото: kzn.ru

К 15 сентября работы на всех объектах должны быть завершены, сообщается на сайте мэрии города.

Всего в этом году по программе капремонта работы выполнены в 160 многоквартирных домах, в 44 из них заменены лифты.

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Татьяна Леухина