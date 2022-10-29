Певица МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья

Певица МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. Об этом артистка сообщила в своих соцсетях.

Выступление должно было пройти еще вчера в концертном зале Milo Concert Hall. Отметим, что 12 ноября Казани также планируется концерт МакSим в рамках ее тура «Я буду жить». Подробностей своей болезни она не раскрыла.

— К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. О дате переноса я сообщу вам чуть позже. Билеты доступны к возврату, все купленные билеты будут актуальны на новую дату. Приношу извинения за причиненные неудобства, — прокомментировала новость исполнительница.

Фото: скриншот видео youtube.com

Напомним, летом 2021 года певица МакSим тяжело заболела коронавирусом и была введена в искусственную кому. После выздоровления она дала свое первое интервью телеведущей Ксении Собчак.

По ее словам, до концерта в Казани она сделала несколько ПЦР-тестов, но все они были отрицательными. После госпитализации коронавируса у певицы также не выявили. МакSим упомянула, что не помнит своего визита в Казань и как ее госпитализировали в больницу. Ей рассказывали, что за ней долго не хотели приезжать врачи, однако артистку сразу положили в инфекционное отделение. Певица заявила, что коронавирус вызвал у нее осложнения, врачам приходилось каждый день менять стратегию лечения, чтобы ее спасти.

О госпитализации певицы стало известно 15 июня. Ухудшение самочувствия она заметила накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену МакSим вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы давали отрицательный результат.

В конце июня у нее диагностировали 75-процентное поражение легких. Артистку перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких.



Из больницы певицу выписали 13 августа. Во время длительного нахождения в коме из-за пневмонии МакSим потеряла мышечную массу. СМИ сообщали, что она с трудом передвигается.



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Максим Кокунин