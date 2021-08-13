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Певицу Макsим сегодня выписывают из больницы

14:29, 13.08.2021
Певицу Макsим сегодня выписывают из больницы
Фото: vk.com/maksimofficial

Певицу МакSим сегодня выписывают из больницы. Она продолжит лечение дома.

«Выписывают сегодня. Через час должны выписать», — рассказала ТАСС пресс-секретарь исполнительницы Яна Богушевская.

Фото: vk.com/maksimofficial

Сегодня ее менеджер Маргарита Соколова сообщила журналистам, что артистку выпишут в скором времени. Но дома она также будет под медицинским наблюдением, к ней будут приходить патронажные доктора, медсестры. Восстанавливаться певица будет с помощью лечебной физкультуры, соблюдения режима и хорошего питания.

9 августа МакSим впервые самостоятельно вышла на связь после болезни.

ОбществоМедицинаКультура Татарстан
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