Напавшего на дом Пелоси обвиняют в попытке убийства

Мужчине, напавшему на дом спикера Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, вменяют попытку убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым и другие тяжелые обвинения, сообщил на брифинге для журналистов представитель полиции Сан-Франциско.

Подозреваемым оказался 42-летний Дэвид ДеПейп, сообщили в полиции и отметили, что мотив нападения все еще устанавливается.



Сегодня пресс-служба спикера сообщила, что неизвестный ворвался в дом женщины и напал на ее семью. Ее супруг, Пол Пелоси, был атакован. Ранее стало известно, что подозреваемый был вооружен молотком. По словам журналистов, целью нападающего была сама конгрессвумен. Женщины в тот момент не было дома.

Напомним, личность Пелоси вызвала бурный интерес после визита на Тайвань в августе. С тех пор отношения между Китаем и Тайванем обострились. В среднем десять китайских военных самолетов в день перелетали через срединную линию, разделяющую Тайваньский пролив, или в юго-западный угол более крупной опознавательной зоны ПВО острова.



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Илина Хакимова