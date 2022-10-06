Тайвань будет рассматривать полеты Китая в воздушное пространство как «первый удар»

Тайвань предупредил, что теперь будет рассматривать любое китайское вторжение в воздушное пространство острова как «первый удар», поскольку Тайбэй стремится удержать Пекин от усиления военного давления вокруг острова, сообщает Bloomberg.

Министр обороны Чиу Го-чэн заявил законодателям в Тайбэе, что министерство очень серьезно относится к таким вторжениям после недавней волны близких полетов китайских боевых самолетов и беспилотников. На вопрос о том, будет ли нарушение каким-либо военным самолетом воздушного пространства Тайваня рассматриваться как первый удар, Чиу сказал «да», не уточнив, каким будет ответ страны.

— Раньше мы говорили, что не будем первыми наносить удары, а это означало, что мы не сделаем этого без того, что они первыми выпустят артиллерийские снаряды или ракеты и так далее. Но сейчас определение явно изменилось, поскольку Китай использовал такие средства, как беспилотники. Поэтому мы приспособились и будем рассматривать любое пересечение самолетов или судов как первый удар, — заявил министр обороны.

Фото: pixnio.com

Тайвань пытается восстановить зону, которую Китай разрушил, особенно после визита на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе. С тех пор в среднем 10 китайских военных самолетов в день перелетали через срединную линию, разделяющую Тайваньский пролив, или в юго-западный угол более крупной опознавательной зоны ПВО острова.



Тайвань должен стать основным вопросом на съезде правящей Коммунистической партии Китая, который проводится два раза в десятилетие и который должен начаться 16 октября. Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок и может столкнуться с более сильным давлением.

В августе тайваньские военные впервые открыли огонь по дрону Народно-освободительной армии Китая после его приближения к островам Цзиньмэнь.



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Илина Хакимова