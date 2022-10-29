Женщины болеют раком чаще, чем мужчины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 2015 по 2020 годы заболеваемость раком в России выросла почти на 12%. Но, несмотря на такой большой прирост заболеваемости, смертность от злокачественных новообразований сократилась на 3,9% за год.

— Почти 800 тыс. человек в год заболевают в Российской Федерации, — сообщил академик РАН, главный торакальный хирург Краснодарского края Владимир Алексеевич Порханов.

Он также добавил, что объем оказываемой онкологической помощи — гигантский. Большинство из всех этих заболеваний успешно лечатся, но необходимы не только разовые процедуры, но и диспансерное наблюдение за теми, кто уже прошел основное лечение и наблюдается длительно.

— Мы это реализовали в детской практике, достигнув выздоровления наших пациентов в 84% случаев, — поделился положительной статистикой ученый.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— В мире количество мужчин, болеющих раком легкого, уменьшается, а количество женщин, страдающих от этого заболевания, напротив, растет. Это очень плохо, — также рассказал Порханов.

Он связывает это с увеличением курящих людей — причем, не только обычные сигареты, но и электронные. «Курение — это огромное зло для легких», — предостерег врач. Но, несмотря на страшные последствия и губительный вред здоровью, люди продолжают курить.

В России складывается сложная ситуация в борьбе с табакокурением — достаточно высокий показатель курильщиков среди мужчин не снижается, а рост числа курящих женщин уже привел к увеличению их заболеваемости раком легких на треть, констатируют врачи. Как можно улучшить ситуацию, почему отказ от курения следует включить в клинические рекомендации по лечению онкозаболеваний, а никотинозависимость лечить по ОМС — в авторской колонке для «Реального времени» пишет доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН Давид Заридзе. Этим летом онколог и его коллега, академик Иван Стилиди получили госпремию за разработку и внедрение профилактических и клинических технологий, направленных на снижение заболеваемости и смертности населения, улучшение качества жизни больных и достижение значимого прогресса в демографической ситуации в России.

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Илина Хакимова