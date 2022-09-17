Вейпинг может вызвать волну рака через 10 лет

Фото: Олег Тихонов

Специалисты из Института Фрэнсиса Крика (FCI) заявили о потенциальной угрозе от курения электронных сигарет. Специалисты прогнозирует, что через 10 лет здравоохранение столкнется с волной онкологических заболеваний. Об этом сообщает издание The Independent.



По мнению главного врача организации по изучению рака Cancer Research UK Чарльза Свонтона, вейпинг может способствовать образованию раковых клеток, что приведет курильщиков к онкозаболеваниям в будущем.

Фото: pixabay.com

Несмотря на изначальное предназначение вейпинга как способа бросить обычные сигареты, такой метод нельзя назвать безопасным.

Пути возникновения рака легких у некурящих и курящих людей разные. Воспаление может появиться из-за загрязненного воздуха, после чего последует заживление, активизирующее спящие клетки, провоцирующие развитие рака. Ученые считают, что электронные сигареты способны вызвать такой же эффект.

В январе депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагал полностью запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2014 года. По его словам, над этой инициативой работают в некоторых странах Европы.



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Илина Хакимова