Компания саудовского принца объявила о передаче акций Twitter Илону Маску

Компания Kingdom Holding Company (KHC), принадлежащая саудовскому принцу Аль-Валиду бен Талалу, объявила о передаче прав собственности на акции Twitter Илону Маску, об этом сказано в микроблоге принца в Twitter.



— Сделка соответствует долгосрочной инвестиционной стратегии, которой известна компания Kingdom Holding Company (KHC), — указано в сообщении.

Компания принца и его офис являлись вторым после Маска инвестором в Twitter.

Фото: кадр видео (архив)

Сегодня американский предприниматель Илон Маск стал руководителем компании Twitter. Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

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Маргарита Головатенко