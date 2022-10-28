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Минтимер Шаймиев обсудил сотрудничество в культурной сфере с главой департамента по правам человека МИД России

14:54, 28.10.2022 2
Минтимер Шаймиев обсудил сотрудничество в культурной сфере с главой департамента по правам человека МИД России
Фото: tatarstan.ru

Сегодня первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев встретился с директором Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Ринатом Аляутдиновым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Они обсудили некоторые вопросы сотрудничества в сфере культуры, образования и исторического наследия.

Шаймиев представил экспозицию о деятельности Республиканского фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия и рассказал о реализованных фондом проектах по возрождению древнего города Болгара и острова-града Свияжска, строительству Болгарской исламской академии, воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери и созданию полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».

Напомним, Минтимер Шарипович является председателем Попечительского совета фонда.

Фото: tatarstan.ru

В начале месяца Минтимер Шаймиев передал в дар Национальной библиотеке Татарстана 3 629 книг из своих личных фондов. Около 200 из них представлены в открытом доступе в читальном зале.

На этих книгах можно найти личные дарственные подписи авторов. Среди них — актер Александр Калягин, писатель Чингиз Айтматов, поэтесса Белла Ахмадуллина. Также в некоторых из книг есть пометки, сделанные Шаймиевым.

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Максим Кокунин
ОбществоВластьИсторияКультура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:06
    нужны курсы основ демократии и прав человека для нехристианского населения.
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    Анонимно 15:55
    Не нужны такие курсы. Демократия и права человека - это ложные идеалы, которыми прикрывается Запад.
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