«Известия»: к восстановлению новых регионов России могут привлечь строителей-добровольцев

Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил привлечь строителей-добровольцев к восстановлению четырех новых субъектов России. Соответствующую инициативу ВЦНСП направил в адрес премьер-министра страны Михаила Мишустина, сообщают «Известия».

— В ВЦНСП поступает множество таких обращений от строителей. Порядка 100 тыс. специалистов можно направить на полгода. Тот объем работ, который ведется сегодня в ЛНР и ДНР, небольшой по сравнению с потребностью. Сейчас там трудится около 32 тыс. работников, — рассказал руководитель ВЦНСП Александр Моор.

Он отметил, что для предотвращения нехватки работников на стройках страны следует продумать схему временного привлечения строителей.

— Например, человек может приехать в добровольный отряд на неделю, на месяц или на несколько дней — каждый будет вносить свой вклад, сколько может. Это не доставит проблем специалисту, даже если он официально трудоустроен, — добавил Моор.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале месяца заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александр Ломакин заявил, что новые регионы страны смогут использовать все меры инфраструктурного меню Минстроя и программы комплексного развития территорий (КРТ).



— Это теперь полноценные регионы РФ. Все те инструменты, которые работают на территории РФ, будут доступны и для этих регионов тоже, — сказал он.



5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства. Еще глава государства подписал федеральные законы о ратификации договоров между Россией и этими регионами, а также указ об опубликовании текста Конституции с изменениями.

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Максим Кокунин