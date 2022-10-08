Новые российские регионы смогут использовать комплексные меры поддержки строительства

Новые регионы России смогут использовать все меры инфраструктурного меню Минстроя и программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал ТАСС заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин на II Международном строительном чемпионате.



— Это теперь полноценные регионы РФ. Все те инструменты, которые работают на территории РФ, будут доступны и для этих регионов тоже, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства. Еще глава государства подписал федеральные законы о ратификации договоров между Россией и этими регионами, а также указ об опубликовании текста Конституции с изменениями.

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Маргарита Головатенко