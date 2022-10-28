Казанский «маньяк» признался еще в 29 нападениях и поддержал пожизненный срок

Фото: "Реальное время" Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана ожидается приговор по делу о серии нападений на девушек и женщин в Казани, которые не могли раскрыть почти 12 лет. В последнем слове обвиняемый в трех убийствах, а также в покушениях на убийство и в секс-насилии дипломированный историк Игорь Птицин извинился перед потерпевшими и попросил для себя самую суровую меру наказания, сообщает журналист «Реального времени».



Ранее в прениях прокурор Татарстана запросил для подсудимого пожизненное лишение свободы. Суровей была мать погибшей казанской студентки Академии правосудия Марина Максимова.

«Я просила о смертной казни. Просила, если отменят мораторий, чтобы заменили ему пожизненное смертной казнью... Если после его задержания у меня были сомнения, то теперь их не осталось. На суде он в деталях рассказывал о своих преступлениях, причем рассказал еще о 29 попытках изнасилования и изнасилованиях, которые ему не предъявляют. Следствию не удалось найти по этим эпизодам потерпевших», — поделилась Максимова с «Реальным временем».

Все заседания суда по этому делу проходили в закрытом режиме. Поэтому выяснять позицию сторон приходилось до и после процесса.

Напомним, в уголовном деле 50-летнего дипломированного историка — 13 эпизодов особо тяжких преступлений. Самое раннее преступление датировано 2009 годом, самое позднее 2017-м. Часть из них были совершены, когда подсудимый трудился в «Горводзеленхозе» и служил в Центре охраны объектов промышленности ФГУП «Охрана», подведомственного Росгвардии. Учителем работал лишь после окончания вуза, но не больше года.

Раскрыть серию нападений удалось благодаря планомерной работе следователей и экспертов по старым делам. Одна из назначенных биологических экспертиз выявила совпадение образцов ДНК с места нераскрытого убийства и изнасилования 30-летней женщины в Авиастроительном районе Казани 2009 года с образцами мужчины, у которого брали защечный эпителий в 2017 году после нападения на другую женщину. Тогда через такую процедуру прошли более тысячи человек, чьи телефоны засветились в районе места преступления.